إطلاق سراح الثوري الجزائري المعارض لخضر بورقعة

قرر مجلس قضاء الجزائر العاصمة، اليوم الخميس، إطلاق سراح الثوري المعارض لخضر بورقعة، بواسطة قرار إفراج مؤقت لدواع صحية.

وعرف بورقعة (87 عاما) بمعارضته الشرسة لنظام الرئيس الأسبق عبدالعزيز بوتفليقة منذ عقود، وكثف انتقاداته لخريطة سياسية أيدها الجيش لإجراء انتخابات رئاسية منتصف الشهر الأخير.

وحبس بورقعة في يونيو الماضي بتهمة ”إهانة هيئة نظامية وإضعاف الروح المعنوية للجيش“، وسط مطالب واسعة بإطلاق سراحه لكبر سنه وتدهور وضعه الصحي.

وعدَّ لخضر بورقعة من أشد الداعمين للاحتجاجات الجارية في البلاد، منذ الـ22 من فبراير/شباط الماضي، حتى أطلق عليه البعض ”الأب الروحي للحراك“.

وسبق لعائلة بورقعة الإعلان أنّ القيادي في المنطقة الرابعة التاريخية ”يعاني من وضع يتراكم فيه الإهمال والإهانة والاستغلال“، مطالبة بوقف اعتقاله ومتابعته القضائية.

وجاء الإفراج عن بورقعة بعد ساعات من إطلاق سراح رجل الأعمال يسعد ربراب، الموقوف بتهم فساد مالي منذ أبريل/نيسان الماضي، ما جرى اعتباره بداية لحلحلة أزمة الموقوفين في البلاد.