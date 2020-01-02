الجيش الليبي يكمل سيطرته على أكبر أحياء طرابلس

فرضت قوات الجيش الليبي سيطرتها على آخر نقطة في حي ”بوسليم“ الذي يعتبر أكبر أحياء العاصمة طرابلس، ويمثل المدخل الجنوب غربي للمدينة، بحسب مصدر عسكري.

وقال النقيب سليمان الخالدي، في تصريح لـ“إرم نيوز“، إن ”قوات الجيش بسيطرتها على حي الروابش هذا يعنى أنها سيطرت بالكامل على مدخل طرابلس الجنوب غربي والذي يبدأ من سيمافرو طريق المطار حتى عمارات حى اﻷكواخ“.

وأضاف الخالدي أنه ”بهذه السيطرة تكون الطريق ممتدة إلى قلب الهضبة الخضراء بمسافة من 2- 3 كيلومترات إلى قلب العاصمة طرابلس“.

وتابع أنه ”بسيطرة الجيش على حي الروابش أصبحت مداخل بوسليم تحت سيطرة الجيش، بما في ذلك عدة شوارع وطرق مهمة منها شارع يتجه غربا إلى طريق الجبس أحد أهم الشوارع إلى قلب طرابلس“.

وأشار المصدر إلى أن ”قوات الجيش تتواجد الآن بالشارع الرابط بين أهم أحياء طرابلس وهي السواني والعزيزية وكذلك الشارع المتجه جنوبا الى مطار طرابلس، كما أحكمت قوات الجيش سيطرتها على الشارع المتجه شماﻻ والمؤدي إلى وسط المدينة بمحاذاة جسر الحديد الذي ولا تفصله سوى بضع مئات من الأمتار عن مقر وزارة داخلية حكومة الوفاق وترتبط هذه الشوارع بطريق يتجه شرقا وتحديدا الى الرابش ثم حي بوسليم“.

وأشار الخالدي إلى أن ”خطة القتال الآن، هي ربط مناطق طرابلس من بوسليم إلى حى سيدى خليفة ومنها إلى باب العزيزية ثم جامع القدس ومرورا بحي بوهريدة ومنه إلى شارع عمر المختار والذي منه يمكن الوصول إلى ميدان الشهداء في قلب طرابلس“.