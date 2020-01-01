الدفاع الجزائرية تنشر صورًا لـ“نساء الجبل“ وأطفالهن

أعلنت وزارة الدفاع في الجزائر، اليوم الأربعاء، عن استمرار عملية عسكرية واسعة لتمشيط جبال محافظة ”سكيكدة“ الشرقية، بحثًا عن مسلحين هاربين.

ونشرت الوزارة صورًا للعملية والتي كشفت عن توقيف ما قالت إنهم ”إرهابيون ومعهم 6 نساء و7 أطفال“، فيما جرت مصادرة أسلحة ومعدات منهم.

وتخوض القوات الجزائرية منذ سنوات حربًا على من تصفهم السلطات ”بقايا جماعات الإرهاب“، وهم مسلحون صعدوا إلى الجبل خلال بداية عقد التسعينيات من القرن الماضي.

ويصعب حصر أعداد المسلحين الذين ما زالوا ينشطون في الجزائر، في غياب أي بيانات رسمية، مع أنّ السلطات قدرتهم قبل سنوات بنحو 700 مقاتل خطير.

وتسببت الضربات التي تلقتها المجموعات المسلحة، في تناقص أعداد هؤلاء بشكل ملحوظ، رغم ما يتردد عن تمكن القاعدة من التغرير بعشرات المجندين الجدد واستنجادها بعدد غير معروف من المقاتلين الأجانب.

وتواجه قوات الجيش الجزائري على الحدود من يُطلق عليهم ”عناصر جهادية“ من دول الساحل، كمالي، والنيجر، والتشاد، ويجري الإعلان عبر فترات متباعدة، عن مسلحين تائبين أو تائهين في الصحراء.