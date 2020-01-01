تونس.. الجملي يعلن انتهاءه من تحديد قائمة وزراء حكومته

أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلف، الحبيب الجملي، انتهائه من تحديد قائمة وزراء حكومته الجديدة.

جاء ذلك في فيديو نشره الجملي، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، مساء الثلاثاء، في آخر دقائق عام 2019.

وقال الجملي في مقطع الفيديو ”أنهيت تحديد أعضاء الحكومة الجدد“ دون ذكر أي أسماء

وأضاف الجملي أنه ”تعذر عليّ إحالة القائمة إلى سيادة رئيس الجمهورية (قيس سعيّد) نظرا لتواصل نشاطه خارج ( مبنى) الرئاسة مساء اليوم إلى ساعة متأخرة“

وتابع ”الحكومة جاهزة وستكون في مستوى تطلعات الشعب التونسي كفاءات ستكون قادرة على أداء المسؤولية المناطة بعهدتها في هذه الفترة التاريخية الحاسمة“

وفي 23 ديسمبر/كانون أول المنقضي، أعلن الجملي، أنّه قرّر تشكيل حكومة كفاءات مستقلة عن كل الأحزاب السياسية في البلاد، بعد فشل المفاوضات مع الأحزاب السياسية.

ومنتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، كلف الرئيس قيس سعيّد، الجملي بتشكيل الحكومة، بعد طرح اسمه من جانب حركة ”النهضة“، التي تصدرت نتائج الانتخابات التشريعية في 6 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

ومنتصف ديسمبر، طلب الجملي من سعيّد تمديد مهلة تشكيل الحكومة، بعد انقضاء الشهر الأول دون تشكيلها.

وتحتاج الحكومة المقبلة لتأييد 109 نواب لاعتمادها (50 بالمئة +1).