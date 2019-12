صور جوية تكشف عن مدرج للطائرات التركية بين المنازل السكنية في طرابلس

سجّلت صور الأقمار الصناعية التي تُشغلها شركة ”بلانيت لابس“، ورشة تجهيز ممر حيوي بامتداد 3500 قدم وعرض 105 أقدام، بين بنايات المنطقة السكنية المعروفة باسم ”مشروع الموز“ على بعد خمسة أميال من وسط العاصمة الليبية طرابلس، مع مدرج للطائرات في نهاية الممر الجوّي، رجح مرّكز ”ذي درايف“ للتتبع العسكري أنها الترتيبات اللوجستية التي ستسخدمها تركيا، وهي تستعد لإرسال المزيد من قواتها العسكرية إلى ليبيا.

ويهدف هذا الممر الجوي بين البنايات السكنية إلى ضمان حماية الطائرات المسيّرة التركية من نوع TB2، بحيث لا تطالها نيران قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وهي تتوغل الآن داخل طرابلس.

وكانت وسائل الإعلام تداولت يوم الثلاثين من ديسمبر الحالي، فيديو يوثق الممر الجوي الذي قيل إن خبراء أتراكا يتولونه، وينتهي بمدرج من مسرب واحد، للطائرات.

#Libya– video by pro-#LNA sources purportedly showing "Turkish forces" constructing a landing strip in the Banana Project in #Tripoli (just south of #Mitiga International Airport), which was targeted by the LAF earlier today pic.twitter.com/3LC7CilbSg

— Oded Berkowitz (@Oded121351) December 30, 2019