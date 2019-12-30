وسط ترقب لطي ملف المعتقلين.. محكمة جزائرية تخلي سبيل 9 حراكيين  

أخلت أكبر محكمة في الجزائر مساء الإثنين سبيل 9 حراكيين؛ بعد ساعات من الإفراج عن 6 من موقوفي الراية الأمازيغية؛ في خطوة تشي باقتراب طي أزمة المحتجزين منذ 21 حزيران/يونيو الماضي.

وفي أعقاب محاكمات استمرت منذ صباح الإثنين، قرر قاضي محكمة سيدي أمحمد في العاصمة الجزائر؛ إطلاق سراح الناشطين الأمازيغيين علي يبو ورؤوف رايس وفيصل غانم وخلاف مسعودي الذين كانوا رهن الرقابة القضائية.

وجرى أيضا الإفراج عن مجيد إحدادن وأحمد رمزي حتحوت وسعيد مسعودي وفاتح رزوق وعادل عماري الذين توبعوا بتهمة رفع راية غير وطنية.

وجاء إنهاء حبس الحراكيين بالتزامن مع مغادرة شعلال أمقران والهادي كيشو وسميرة مسوسي ومصطفى عويسي؛ لسجن الحراش.

وعشية الوقفة الطلابية 45 المرتقبة الثلاثاء؛ يترقب الشارع الجزائري إصدار الرئيس عبد المجيد تبون عفوا عاما ينهي أزمة المعتقلين السياسيين، الذين يتقدمهم المعارضون الأخضر بورقعة وكريم طابو وفضيل بومالة ورشيد نقاز وسمير بلعربي وغيرهم.

ويبدو أن الإفراج المتتالي عن الناشطين؛ جاء في ظل الإعداد لعقد مؤتمر يلملم شتات الحراكيين، بعد 10 أشهر على بدء الهبة الشعبية المستمرة منذ 22 شباط/فبراير الماضي.