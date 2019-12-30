الشرطة المغربية تستجوب محمد الترك زوج دنيا بطمة في قضية ”حمزة مون بيبي“‎

استدعت الشرطة المغربية، اليوم الإثنين، المنتج البحريني محمد الترك زوج الفنانة دنيا بطمة؛ للتحقيق معه في قضية حساب ”حمزة مون بيبي“، بعدما تمت متابعة زوجته وشقيقتها.

ولم يرد اسم محمد الترك قبل اليوم في قضية التشهير والابتزاز التي شغلت المغاربة ، إلا أن قاضي التحقيق استدعاه للاستماع إلى أقواله بعد متابعة زوجته، التي أحيلت إلى القضاء في مراكش.

وقرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في مراكش جنوب المغرب، مساء الإثنين، تحديد يوم 10 شباط/ فبراير 2020 موعدا لأولى جلسات محاكمة دنيا بطمة، وذلك إثر ذكر اسمها في ملف صاحب حساب فاضح المشاهير المدعو ”حمزة مون بيبي“ على موقع ”سناب شات“.

وأكد مصدر لـ“إرم نيوز“ أن القاضي وافق على إخلاء سبيل الفنانة المثيرة للجدل مع أداء غرامة مالية، وتواجه دنيا بطمة تهما عديدة بينها: السب والقذف والابتزاز والتشهير والاتجار في البشر.

وكان محمد الترك زوج دنيا ومدير أعمالها من أقوى المدافعين عنها منذ بدأ يتردد اسمها في القضية، ونفى أية علاقة لها بحساب ”حمزة مون بيبي“ ، كما هدد عددا من المواقع المغربية بمقاضاتها لنشرها إشاعات لتشويه سمعة دنيا بطمة.

وحتى آخر لحظة حرص على توصيلها بنفسه خلال الأسبوع الماضي إلى مقر الشرطة، للتحقيق معها حسب الفيديوهات التي انتشرت على الإنترنت.