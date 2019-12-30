قائد الجيش الجزائري يدافع عن تنظيم الانتخابات الرئاسية في أول تصريح له بعد تعيينه

دافع القائد الجديد لأركان الجيش الجزائري، اللواء سعيد شنقريحة، اليوم الإثنين، عن تنظيم الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وذلك في أول تصريحات له منذ توليه المنصب، خلفا لقائد صالح، الذي توفي الأسبوع الماضي.

ووصف شنقريحة، خلال اجتماع مع ضباط بالقوات المسلحة في مقر وزارة الدفاع الجزائرية، الانتخابات الرئاسية التي فاز بها عبدالمجد تبون، بـ“الحرة والنزيهة والشفافة، والتي تمت في جو من الهدوء والطمأنينة“.

وقال شنقريحة: ”لقد اجتزنا جنبا إلى جنب، مع شعبنا في الفترة الأخيرة من تاريخنا المعاصر، مرحلة حساسة، تعرضت بلادنا خلالها لمؤامرة خطيرة؛ بهدف ضرب استقرار الجزائر وتقويض أركان الدولة وتحييد مؤسساتها الدستورية والدفع بها إلى مستنقع الفوضى والعنف“.

وأضاف: ”المؤسسة العسكرية تفطنت لخطورة هذه المؤامرة وسيرت هذه المرحلة بحكمة وتبصر، من خلال السهر على مرافقة المسيرات السلمية وحمايتها دون أن تراق قطرة دم واحدة، علاوة على مرافقة مؤسسات الدولة وتمكينها من أداء مهامها في أحسن الظروف، والإصرار على البقاء في ظل الشرعية الدستورية والتصدي لكل من يحاول المساس بالوحدة الوطنية“.

وأكد اللواء سعيد شنقريحة، أن ”القوات المسلحة الجزائرية ستبقى وحداتها مجندة في خدمة الوطن، ولن نتخلى عن التزاماتنا الدستورية، مهما كانت الظروف والأحوال“.