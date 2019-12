”الجيش الحر“.. مرتزقة سوريون يقاتلون الجيش الليبي (فيديو)

ظهر مقاتلون سوريون في العاصمة الليبية طرابلس، خلال الساعات الماضية، وهم يقاتلون الجيش الوطني الليبي بجانب ميليشيات موالية لحكومة الوفاق، في واحد من المشاهد الأكثر وضوحا لما تردد خلال الأيام الماضية بشأن نية تركيا نقل مرتزقة سوريين إلى ليبيا.

تداول نشطاء ليبيون مقاطع مصورة تظهر مسلحين يتحدثون بلهجة غير ليبية، ويطلقون على أنفسهم ”الجيش الحر في ليبيا“، ويزعمون أنهم استعادوا مواقع ميدانية من قوات الجيش في منطقة صلاح الدين جنوب طرابلس.

لكن واحدة من المفارقات أن المسلحين الذين أظهرت لهجتهم أنهم سوريون بدا وكأنهم لا يعرفون من يقاتلون!، وذلك عندما كانوا يتوعدون قائد الجيش الليبي وتعثروا في نطق اسمه صحيحا.

وذكرت وسائل إعلام ونشطاء ليبيون أن تركيا نقلت أكثر من 1000 مسلح من المرتزقة السوريين الذين ينتمون إلى تنظيمات متشددة في سوريا، إلى العاصمة الليبية طرابلس، لمساندة ميليشيات حكومة الوفاق.

وقالوا إن تركيا نقلت عبر ثماني رحلات، بعضها وصل مطار معيتيقة وأخرى وصلت مطار مصراتة مئات المرتزقة السوريين، عبر خطوط شركات ”الخطوط الليبية والخطوط الأفريقية (حكوميتان)، وشركة البراق (خاصة) وشركة الأجنحة، المملوكة للقيادي في الجماعة المقاتلة عبدالكريم بالحاج“.

”مهندس العملية“

ورصد النشطاء دور عبدالكريم بلحاج الذي تولى مهمة تسهيل نقل المقاتلين، عبر شركة الطيران الخاصة التي يملكها، بالإضافة لخبرته الطويلة بالعمل مع التنظيمات المتطرفة، منذ هاجر إلى أفغانستان في 1988 وانضمامه إلى تنظيم القاعدة، ثم تأسيسه برفقة عدد من المقاتلين الليبيين في مطلع التسعينيات ما عرف باسم ”الجماعة الليبية الإسلامية المقاتلة“، ذراع تنظيم القاعدة في ليبيا، وصولا إلى قيادة الميليشيات التي تقاتل الجيش الليبي بضواحي العاصمة.

Early morning today, #Libyan_Wings transferred 200 out of 400 terrorists of #AlQaeda's Faylaq al-Sham from #Istanbul, #Turkey to #Tripoli, #Libya. This airline is owned by the notorious #AlQaeda leader, Abdelhakim Belhaj who with request of #Qatar was removed from terror lists. https://t.co/ktlwPIcvhW pic.twitter.com/JerUcFMCTt

— Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) December 28, 2019