”الجيش الحر“.. مرتزقة سوريون يقاتلون الجيش الليبي (فيديو)

ظهر مقاتلون سوريون في العاصمة الليبية طرابلس، خلال الساعات الماضية، وهم يقاتلون الجيش الوطني الليبي بجانب ميليشيات موالية لحكومة الوفاق، في واحد من المشاهد الأكثر وضوحا لما تردد خلال الأيام الماضية بشأن نية تركيا نقل مرتزقة سوريين إلى ليبيا.

تداول نشطاء ليبيون مقاطع مصورة تظهر مسلحين يتحدثون بلهجة غير ليبية، ويطلقون على أنفسهم ”الجيش الحر في ليبيا“، ويزعمون أنهم استعادوا مواقع ميدانية من قوات الجيش في منطقة صلاح الدين جنوب طرابلس.

أول فيديو يظهر مرتزقة أردوغان ممن يسمون أنفسهم " الجيش الحر" وهم يقاتلون في #ليبيا بعد نقلهم من قبل الجيش التركي برواتب تصل الى 2000$ Syrian militants #FSA in #Libya pic.twitter.com/Ubd1n4nRzR — Yusha Yuseef (@MIG29_) December 28, 2019

لكن واحدة من المفارقات أن المسلحين الذين أظهرت لهجتهم أنهم سوريون بدا وكأنهم لا يعرفون من يقاتلون!، وذلك عندما كانوا يتوعدون قائد الجيش الليبي وتعثروا في نطق اسمه صحيحا.

وذكرت وسائل إعلام ونشطاء ليبيون أن تركيا نقلت أكثر من 1000 مسلح من المرتزقة السوريين الذين ينتمون إلى تنظيمات متشددة في سوريا، إلى العاصمة الليبية طرابلس، لمساندة ميليشيات حكومة الوفاق.

وقالوا إن تركيا نقلت عبر ثماني رحلات، بعضها وصل مطار معيتيقة وأخرى وصلت مطار مصراتة مئات المرتزقة السوريين، عبر خطوط شركات ”الخطوط الليبية والخطوط الأفريقية (حكوميتان)، وشركة البراق (خاصة) وشركة الأجنحة، المملوكة للقيادي في الجماعة المقاتلة عبدالكريم بالحاج“.

”مهندس العملية“

ورصد النشطاء دور عبدالكريم بلحاج الذي تولى مهمة تسهيل نقل المقاتلين، عبر شركة الطيران الخاصة التي يملكها، بالإضافة لخبرته الطويلة بالعمل مع التنظيمات المتطرفة، منذ هاجر إلى أفغانستان في 1988 وانضمامه إلى تنظيم القاعدة، ثم تأسيسه برفقة عدد من المقاتلين الليبيين في مطلع التسعينيات ما عرف باسم ”الجماعة الليبية الإسلامية المقاتلة“، ذراع تنظيم القاعدة في ليبيا، وصولا إلى قيادة الميليشيات التي تقاتل الجيش الليبي بضواحي العاصمة.

ورصد موقع ”رادار إيطاليا“ المتخصص بمتابعة حركة الطائرات فوق البحر المتوسط، أمس السبت، طائرة شحن تركية من طراز ”بوينغ 747“ ترددت على طرابلس الليبية بضع مرات غير مجدولة على خريطة الرحلات المدنية.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، في وقت سابق لإرم نيوز، إن تركيا بدأت بشحن مقاتلين موالين لها من سوريا إلى ليبيا للمشاركة في المعارك الدائرة هناك إلى جانب حكومة الوفاق، في خطوة هي الثانية من نوعها خلال أشهر.

وذكرت شبكة بلومبرغ الأمريكية، الجمعة، أن مسلحين سوريين مدعومين من تركيا سينضمون إلى قوات حكومة الوفاق الليبية التي يقودها فائز السراج لمواجهة قوات الجيش الوطني الليبي، وذلك في أعقاب طلب السراج رسميا من أنقرة الحصول على دعم عسكري جوي وبري وبحري.