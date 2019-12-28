انتخاب ولد الطالب أعمر رئيسا جديدا للحزب الحاكم في موريتانيا

انتخب المشاركون في المؤتمر العام لحزب ”الاتحاد من أجل الجمهورية“ الحاكم في موريتانيا، ليل السبت / الأحد، سيدي محمد ولد الطالب أعمر، رئيسا جديد للحزب خلفا لرئيسه السابق سيدي محمد ولد محم الذي استقال في مارس /آذار الماضي.

وسبق لولد الطالب أعمر أن شغل العديد من المناصب الحكومية، بينها منصب وزير المياه سنة 2005، ثم سفيرا لبلاده في الصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وبدأت، السبت، فعاليات المؤتمر العام للحزب الحاكم، بقصر المؤتمرات في العاصمة نواكشوط، وتستمر يومين.

ومؤخرا، أعلن عدد من التجمعات السياسية اندماجها بالحزب الحاكم، آخرها، حزب ”العهد الوطني للديمقراطية“ (عادل) المعارض، ومن بينها ”تيار راشدون“ الذي يرأسه القيادي السابق بحزب (تواصل) عمر الفتح.