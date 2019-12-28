يعتقد أنها تحمل أسلحة.. رصد طائرة شحن تركية ”غامضة“ تتردد على مصراتة الليبية (صور)

أفاد مصدر في مطار مصراتة الليبي شرق طرابلس، أن طائرة شحن تركية من طراز ”بوينغ 747“ وصلت، اليوم السبت، يعتقد أنّها كانت محملة بأسلحة.

لكن هذه المرة ليست الأولى، فقد جرى رصد الطائرة نفسها تتردد على مصراتة في مرات غير مجدولة على خريطة الرحلات المدنية، ويحيط الغموض بشأن الشحنات التي تنقلها إلى المطار الذي تسيطر عليه ميليشيات تابعة لحكومة الوفاق التي تقاتل الجيش الليبي.

وقال المهندس عيسى الشحومي، وهو أحد العاملين بمطار مصراتة، إن الطائرة التركية التي هبطت في المطار، اليوم، لم تكن مدرجة على خريطة الرحلات، مشيرًا إلى أنّ ”مجموعة مسلحة كانت في انتظار الطائرة ومنعت موظفي المطار من الاقتراب منها“.

وأضاف الشحومي خلال تصريح لـ“إرم نيوز“، أنّ ”المجموعة المسلحة أفرغت شحنة الطائرة في سيارات شحن، وغادرت دون أي إجراءات إدارية“.

وفي السياق نفسه، ذكر موقع ”رادار إيطاليا“ المتخصص بمتابعة حركة الطائرات العسكرية فوق إيطاليا والبحر المتوسط، أنّ ”نفس الطائرة تم رصدها في عدة رحلات (غامضة) إلى مطار مصراتة خلال الأيام القليلة الماضية“.

وبحسب الموقع فإنّ ”الطائرة وصلت إلى مصراتة قادمة من إسطنبول محملة بشحنة يعتقد أنها أسلحة ومعدات عسكرية لتقديم الدعم لمجموعات الوفاق المسلحة“.

وكانت وكالة ”رويترز“ نقلت عن مسؤول في العاصمة الليبية طرابلس قوله، الخميس، إن حكومة الوفاق طلبت رسميًا من تركيا الحصول على دعم عسكري ضد قوات الجيش الوطني، بينما تقول رئاسة تركيا إن برلمان بلادها يبحث إقرار تشريع يسمح بنشر قوات في ليبيا.

ويخوض الجيش الوطني الليبي، منذ أبريل/نيسان الماضي معركة لتحرير العاصمة طرابلس من ميليشيات مسلحة، متحالفة مع حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج.