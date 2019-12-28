الجيش الليبي يقصف مقرا لميليشيات الزاوية (صور)

قصف الجيش الليبي تمركزا لميليشيات تابعة لحكومة الوفاق، قرب مصفاة الزاوية، للمرة الثانية في غضون يومين.

وقال النقيب صالح بن صقر من مكتب العلاقات بمديرية أمن الزاوية: إن القصف أسفر عن خسائر مادية بمقر تعليمي تتخذه إحدى الميليشيات مقرا لها قرب مصفاة الزاوية.

وأشار بن صقر لـ“إرم نيوز“ إلى أن الغبار والدخان ظل يتصاعد لمدة نصف ساعة مع سماع أصوات انفجارات داخل المبنى، مما يعني أن المبنى كان يحوي سلاحا وذخائر بداخله.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الخسائر التي لحقت بالمبنى مادية فقط، أم أن هناك خسائر في صفوف الميليشيات.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا قالوا إنها لآثار القصف الذي استهدف معهد الهندسة التطبيقية في مدينة الزاوية، كانت تتخذه ميليشيات المدينة مقرا لها.

وفي سياق متصل، قال بن صقر إن مدينة الزاوية شهدت أمس الجمعة معارك بين شباب المدينة المؤيدين للجيش الليبي وبعض العناصر المسلحة التي تنتمي لتنظيم القاعدة، وأسفرت عن وقوع حوالي 7 قتلى من الجانبين وعدة جرحى.

وقال إن الاشتباكات توقفت بعد تدخل شخصيات اجتماعية من المدينة.