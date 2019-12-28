تونسيون يتظاهرون ضد التدخل العسكري التركي في ليبيا (فيديو)

تظاهر عشرات التونسيين، اليوم السبت، أمام السفارة التركية في تونس؛ احتجاجا على التدخل العسكري التركي المنتظر في ليبيا، ورفعوا شعارات رافضة لمحاولة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إقحام تونس في الحرب بليبيا.

وشارك في التظاهرة نشطاء من المجتمع المدني، عبروا عن إدانتهم لمحاولة إدخال تونس في المخطط التركي الذي يستهدف ليبيا، ورفعوا شعارات كان أبرزها: ”لا للتدخل العسكري في ليبيا ولا لإقحام تونس في الصراع الليبي“.

وقفة احتجاجية امام سفارة تركيا بتونس للمطالبة بعدم التدخل التركي في ليبيا تم النشر بواسطة ‏‎Zoom Tunisia‎‏ في السبت، ٢٨ ديسمبر ٢٠١٩

وتتزامن الوقفة الاحتجاجية، مع ما أحدثته زيارة أردوغان إلى تونس، من جدل، بعد أن قال أردوغان إنه اتفق مع الرئيس التونسي قيس سعيّد، على دعم رئيس حكومة الوفاق الليبي فائز السراج.

وتحول الجدل إلى اتهامات للرئاسة التونسية، ”بالخضوع للمخططات التركية وتحويل تونس إلى أداة في يد أردوغان“.

وردت الرئاسة التونسية على تصريح أردوغان، وعلى الاتهامات التي طالتها، بنفي كل ما قاله الرئيس التركي، مشيرة إلى أنه ”لا يوجد أي اتفاق بين الرئيس قيس سعيّد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على دعم رئيس حكومة الوفاق الليبي فايز السراج“.

وأكدت المكلفة بالاتصال في رئاسة الجمهورية التونسية، رشيدة النيفر، أن ”ما تم تداوله حول موافقة السلطات التونسية على فسح المجال أمام الطيران العسكري التركي للقيام بعمليات تندرج ضمن دعم فايز السراج ،غير دقيق“.