عبدالقادر سعدي أمينا عاما لحزب ”بن فليس“ في الجزائر

اختار أتباع رئيس الوزراء الجزائري السابق علي بن فليس، السبت، الدكتور عبد القادر سعدي أمينا عاما جديدا لحزب طلائع الحريات المعارض.

جاء ذلك بعد أسبوعين من“خيبة’ بن فليس في انتخابات الرئاسة الأخيرة وحلوله في المرتبة الثالثة بين المرشحين.

فقد أيد الاجتماع الاستثنائي لطلائع الحريات بالعاصمة الجزائر مقترح بن فليس بتعيين سعدي على رأس الحزب الذي تأسس في 2004 والحاصل على الاعتماد سنة 2011.

ويعد سعدي واحدا من الحرس القديم؛ حيث شغل عدة مسؤوليات في قمة هرم جبهة التحرير الوطني (حزب الأغلبية)؛ وترأس لجنة الدفاع في الجمعية الوطنية (البرلمان).

وعلى منوال من ناصروا بن فليس في انتخابات الرئاسة في 2004 التي فاز بها الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، جرت إزاحة سعدي من المشهد العام، بالتزامن مع التحاقه بتشكيلة بن فليس.

وفي خطاب وداعي، حرص بن فليس على التنويه بأدوار المعارضة؛ حيث اعتبرها بناءة وخلاقة، ونفى رئيس الحكومة بين عامي 2000 و2003 اتهام المعارضة بتعقيم وإضعاف المنظومة السياسية.

ودعا بن فليس كوادر طلائع الحريات إلى الثبات على ”المنهج الأصيل“، مهيبا بهم الاستمرار في مواجهة المشروع بالمشروع، مشددا على أنه لم ولن يندم على مساره، وخلافا لمراهناته اكتفى بن فليس بعشر الأصوات، متأخرا عن الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون ووصيفه عبد القادر بن قرينة.