قيادي بالجيش الليبي: لدينا أدلة على هروب السراج إلى لندن

أعلن اللواء خالد محجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، هروب فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي الليبي ، خارج البلاد، متوجهاً إلى لندن، بعد أن قاربت قوت الجيش الوطني على السيطرة في مقر إقامته بقرابة حوالي 4 كم فقط.

وتحدث اللواء محجوب، في مداخلية هاتفية ببرنامج ”مساء دي.إم سي“ الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، بفضائية ”دي.إم سي“ المصرية مساء الجمعة ، أن الجيش الوطني الليبي بات على مقربة من مقر الحكومة التي يرأسها السراج.

وأضاف “ كل الشواهد، وعيوننا في المطار تؤكد دخول شخصية بارزة من باب خاص للطائرة، ثم تبين بشكل واضح أنه السراج، بعد أن سمع طلقات النيران بالقرب من مقر إقامته، ومقر الحكومة غير المعترف بها“.

وأكد مدير إدارة التوجيه المعنوي أن تركيا من الدول المعروفة باستغلال الفرص وتعمل على امتصاص واستغلال السراج والحكومة حتى آخر نفس، في الوقت الذي أكد فيه بإن الجيش الوطني الليبي قطع شوطًا كبيرًا في القضاء على المليشيات الإرهابية.

ووصف محجوب عمليات الجيش الوطني الليبي خلال الساعات الجارية بأنها في ”مرحلة الحسم“،حيث بدأت المليشيات تتهاوى أمام ضربات الجيش الوطني الليبي، وبدأ يظهر ضعفها وعدم قدرتها على المقاومة.

واختتم “ تم إصدار تعليمات باستهداف أي دعم من تركيا عن طريق البحر أو الجو، وهناك رفض كامل وشامل من الجانب العربي والإقليمي، عبر مذكرة التفاهم، للتدخل التركي في ليبيا“.