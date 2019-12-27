المسماري: دمرنا غرف عمليات بها جنود أتراك في ليبيا

قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبي إن الجيش استطاع إسقاط وتدمير طائرات ومدرعات تركية مرسلة من تركيا إلى الميليشيات المسلحة في ليبيا.

وأشار إلى أن ”الدعم التركي للميليشيات أصبح معلنًا بقرار من أردوغان، وخيانة من فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي الليبي، وليس الأمر سريًا كما كان منذ فترة“ على حد قوله.

وأضاف اللواء المسماري خلال مداخلة هاتفية، مساء الجمعة، مع فضائية ”إكسترا نيوز“ المصرية:“استطعنا تدمير طائرات ومدرعات تركية مسيرة للميليشيات، وحصلنا على مدرعات تركية جديدة من الميليشيات، ودمرنا غرف عمليات بها أتراك، وقتلنا فيها الكثير من الأتراك“.

وذكر اللواء المسماري أن الجيش الوطني الليبي ”تمكن من الدخول في عمق طرابلس، وأفسد خطط الميليشيات في محيطها، وتشهد ليبيا الآن عملية بحرية لقطع الإمدادات التركية للميليشيات المتطرفة“.

وأكد المتحدث باسم الجيش أن الشعب الليبي في طرابلس ”ينتظر دخول قواته المسلحة لتحريره من العصابات والميليشيات الإرهابية“، واصفًا دعم أردوغان للسراج بأنه ”لم يكن سوى لتحقيق أطماع تركية خالصة“.

وأردف المسماري قائلًا:“هناك انسحاب كبير لميليشيات طرابلس من الخطوط الأمامية إلى الداخل، ولن ننهي معركة طرابلس إلا في قلب العاصمة الليبية، وجميع الليبيين يدعمون الجيش الوطني في معركة ضد الميليشيات الإرهابية“.