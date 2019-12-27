المسماري: 940 قتيلًا من الميليشيات منذ بدء معركة طرابلس.. ونحن في المرحلة الأخيرة

قال المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري اليوم الجمعة:“إن الساعات المقبلة تحمل مفاجأة لكل الليبيين“، مؤكدًا أن قوات النخبة في الجيش الليبي تستعد لدخول معركة الأحياء الرئيسة في طرابلس.

وأضاف أن“الجيش الليبي فرض سيطرته على مناطق إستراتيجية على طريق المطار في طرابلس، مشيرًا إلى أن معارك شرسة اندلعت وهي في المرحلة الأخيرة لتحرير طرابلس“.

وأكد الضابط الليبي أن الميليشيات تتمركز وسط المناطق السكنية في العاصمة طرابلس، مشيرًا إلى وجود عشرات الجثث بين عناصر الميليشيات على طول طريق المطار في طرابلس، وأن عدد القتلى في صفوف هذه الميليشيات بلغ نحو 940 قتيلًا خلال المعارك منذ 4 أبريل /نيسان الماضي.

وقال المسماري إن الجيش الليبي لم يخسر مترًا واحدًا ولم يتراجع للخلف في أي منطقة اشتباك، مؤكدًا أن سيطرة قوات الجيش الليبي تبدأ من مفترق صلاح الدين حتى مقسم النعاجي، بحسب ما ذكرت قناة ”العربية“.