اتهامات بـ“الابتزاز الجنسي“ تهز حزبًا سياسيًا في المغرب (فيديو)

أعلن محمد أوجار المنسق الجهوي لحزب ”التجمع الوطني للأحرار“، فتح تحقيق بخصوص ادعاء إحدى عضواته حول تعرضها لابتزاز جنسي من طرف أحد نواب الحزب في البرلمان.

وقال أوجار في بيان: ”تابع باستغراب شديد ما جرى تداوله من تصريحات منسوبة لإحدى السيدات، التي تدعي تعرضها للابتزاز الجنسي من طرف برلماني أو من بعض مقربيه، حيث عمدت إلى تصوير فيديو تدعي فيه منعها من الدخول لمقر الحزب ومقايضتها بأمور لا أخلاقية“.

وأضاف أنه ”تم إحالة هذا الملف على اللجنة الجهوية للتأديب والتحكيم قصد فتح تحقيق شامل حول هذه القضية، والسير فيه إلى النهاية ولو اقتضى الأمر الإحالة على السلطات القضائية المختصة“.

وأكد أوجار في بيانه أن الحزب ”لا يتوفر على نائب برلماني عن إقليم تاوريرت“، حيث صورت المدعوة إحسان الحساني يوم الثلاثاء 24 ديسمبر، فيديو نشرته على مواقع التواصل، وقت منعها من دخول مقر الحزب بتاوريرت، من طرف شخص قالت إنه من حزب الاتحاد الدستوري.

وعندما أصر على اعتراض طريقها، قالت وهي في حالة عصبية إنه ”من حقها دخول مقر الحزب الذي ناضلت فيه لمدة 4 سنوات“، على حد قولها، مشيرة إلى أنه قيل لها: ”كي تواصل في الحزب يجب أن تدفع الضريبة، وهي ممارسة الحميمية مع أحد نوابه في البرلمان“، وهو الأمر الذي رفضته بشدة.

ويقود حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وهو رجل أعمال ملقب بصديق الملك، ويعتبر الحزب من أقوى الأحزاب السياسية بالمغرب حاليًا، ويتوقع المتابعون أن يحصل على عدد مهم من الأصوات خلال الانتخابات التشريعية المقبلة في 2021، قد تؤهله لقيادة الحكومة المغربية.