الجيش الليبي يقصف مصراتة عقب انتهاء مهلة سحب مليشياتها من طرابلس وسرت

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بدأت قوات الجيش الليبي شن غارات جوية على مدينة مصراته، عقب انتهاء المهلة التي منحتها قيادة الجيش الليبي للمدينة لسحب مسلحيها من طرابلس وسرت والعودة إلى مدينتهم. وذكرت صفحة المركز الإعلامي لعمليات الجيش الليبي على ”فيسبوك“، أنه ”تم شن عدة غارات جوية على مدينة مصراته مستهدفة مراكز قيادة ومخازن أسلحة وسط المدينة“. وأشارت الصفحة إلى…