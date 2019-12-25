بعد جنازة مهيبة.. قائد صالح يوارى الثرى في الجزائر العاصمة (فيديو وصور)

ووري، مساء الأربعاء، بمقبرة ”العالية“ في الجزائر العاصمة، جثمان رئيس الأركان القائد العسكري البارز أحمد قايد صالح، الذي وافته المنية إثر ذبحة صدرية يوم الإثنين، عن عمر ناهز 79 عاما.

وشهدت الجنازة الأكبر في تاريخ البلاد منذ عقود، مراسم رئاسية ومشاركة شعبية مليونية غير مسبوقة، حيث تقدم الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون حشود المُشيّعين وقدم الراية الوطنية التي وضعت على جثمان قايد صالح لأحد أبنائه.

وبثّ التلفزيون الجزائري الحكومي وقنوات خاصة أجواء الموكب الجنائزي المهيب، وهو يسير بأبرز شوارع العاصمة، حتى وصوله إلى المقبرة التي يُدفن فيها عادة كبار القادة والمسؤولين ورجال الثورة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي.

وفرضت السلطات الأمنية تعزيزات مشددة لتأمين الموكب الجنائزي، مع منع السائقين من ركن مركباتهم بشوارع العاصمة، وسط إجراءات تفتيش دقيقة للوافدين منذ الصباح الباكر إلى ”قصر الشعب“ حيث نظمت الرئاسة مراسم خاصة لإلقاء النظرة الأخيرة على قائد أركان الجيش ونائب وزير الدفاع.

وفي مختلف محافظات ومدن وقرى الجزائر، نظم جزائريون مجالس عزاء وتقدموا بصدقات إكراما لروحه الراحل، وسط دعوات بضرورة الاقتداء بخصاله ومساعيه في حلحلة الأزمة السياسية سلميا.

ولعب الرجل دورا بارزا في إدارة شؤون البلاد بعد تنحي الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، رافضا بشدة التدخل الأجنبي أو إعلان حالة الطوارئ وتكليف مجلس عسكري أو هيئة انتقالية بقيادة البلاد، مقابل دفاعه المستمر عن الحل الانتخابي للأزمة الجزائرية.

وتحوّل أحمد قايد صالح منذ تعرض الرئيس بوتفليقة في عام 2013 لأزمة صحية إلى الشخصية الأبرز في البلاد، حيث ألقى خلال 10 أشهر نحو 50 خطابا عسكريا تضمنت كلها رسائل سياسية، وهي سابقة في تاريخ ”المؤسسة الصامتة“ كما يصف جزائريون قيادة أركان الجيش.