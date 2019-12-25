”أشم رائحة دخان“.. هل أهان أردوغان التونسيين؟ (فيديو)

حوّل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء حديثه السياسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره التونسي قيس سعيد، إلى الحديث عن شمه لرائحة سجائر، ما أثار استغراب التونسيين، الذين عبر بعضهم عن شعوره بالإهانة.

وقال أردوغان فجأة: ”الآن بدأت أشم رائحة الدخان، ويبدو أن هناك مدخنين في تونس، وأنا أطالب في كثير من المناسبات بأن يكف الناس عن التدخين“.

ورغم محاولة قيس سعيّد أن يرد بأسلوب دبلوماسي، بالإشارة إلى أن ما وصل إلى أنف أردوغان، لعله رائحة الغداء، أو رائحة زيت الزيتون من مطبخ تونسي خالص، فإن معلقين تونسيين على مواقع التواصل الاجتماعي رأوا أن الرئيس التركي لم يكن لبقا في حديثه داخل قصر قرطاج.

#أردوغان: "أشم رائحة دخان" والرئيس التونسي يرد: "لعلها رائحة الغداء أو رائحة زيت الزيتون من مطبخ تونسي خالص"#إرم_نيوز #تونس pic.twitter.com/0LqWUBTF2c — إرم نيوز (@EremNews) December 25, 2019

وعلقت خليفة مبروكة قائلة: ”مهما يكن فهو ضيف وفي قصر رئاسي وصحافة وعالم يتفرج، ما كان عليه أن ينطق بهذا التذمر حتى وإن وجد للأسف“.

وفي تعليق غاضب قال نزار بوجلال: ”خليفة المؤمنين أردوغان أزعجته رائحة الدخان، ولم تزعجه رائحة جثث أطفال سوريا الذين أحرقهم بقصفه“.

ووجهت معلقة أخرى جام غضبها إلى أردوغان قائلة: ”فعلا أردوغان انت ماتحب الدخان أنت تحب تولع النار فقط، قيس سعيد متأثر برشا (كثيرا) ويبكي من الحنان، أردوغان شنوه يبيعلك (ماذا يبيع لك)“.

وكتب عاطف أماني: ”السيد جاي زيارة فجائية وينتقد فينا مالله حالة“. وبذات النظرة علق محمد بن نصر بالقول: ”الأدب ألا ينتقد الضيف مضيفه. لم يكن أردوغان موفقا في ملاحظته، ولو من غير اللائق التدخين أثناء ندوة صحفية“.

واعتبر هيثم نويشي أن ”ملاحظة أردوغان حول رائحة الدخان تصرف غبي وقليل تربية“، وقال إن ”جواب قيس ممتاز نوعا ما.. وخاصة حين قال ‘مطبخ تونسي خالص’ في وجه رئيس دولة تعتبر نفسها تركت موروثا لا يستهان به في الطبخ التقليدي لجميع ‘إيالاتها السابقة’… لكن تمنيت لو أن قيس سعيد أشار في قالب تهكم إلى أن عادة التدخين لدى التونسيين هي ‘تركية- عثمانية’ أساسا وورثها التونسيون إبان الاحتلال العثماني لتونس.. وقد اشتهر الأتراك وقتها بحبهم للتبغ والقهوة والغليون“.