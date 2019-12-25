الرئيس التونسي يستقبل أردوغان في قصر قرطاج (صور)

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى تونس اليوم الأربعاء، في زيارة غير معلنة، لإجراء محادثات مع الرئيس التونسي قيس سعيد، يتصدرها الملف الليبي، في أعقاب الاتفاقية المثيرة للجدل الموقعة مع حكومة الوفاق الليبية.

واستقبل الرئيس التونسي قيس سعيد في قصر قرطاج، الرئيس التركي، وفق صور نشرتها، ووفق صفحة الرئاسة التركية على ”تويتر“.

وقالت مصادر حكومية لـ“إرم نيوز“، بأن الرئيس التركي سيلتقي -أيضا- رئيس البرلمان، ورئيس حركة ”النهضة“ راشد الغنوشي.

ورجحت المصادر أن تتطرق المباحثات إلى الملف الليبي، خاصة بعد الاتفاقية التي وقعتها أنقرة قبل أسابيع مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج.

ويرافق أردوغان وفد من رجال الأعمال الأتراك، في زيارة تأتي بعد زيارة سابقة أداها رئيس البرلمان راشد الغنوشي إلى تركيا بعد الانتخابات التشريعية التي جرت مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي وفازت حركة ”النهضة“ بأغلبيتها.

وفي الشهر الماضي وقعت تركيا اتفاقا لترسيم الحدود البحرية مع حكومة الوفاق الوطني الليبية، في خطوة أثارت غضب دول الجوار الليبي.

وقال مكتب أردوغان في بيان إن وزيري الخارجية والدفاع ومدير المخابرات يرافقونه في زيارته. ولم يذكر المكتب المزيد من التفاصيل بشأن مضمون المحادثات أو الهدف منها.

وهذه أول زيارة يقوم بها رئيس، لتونس منذ انتخاب قيس سعيد رئيسا للبلاد في أكتوبر/ تشرين الأول.

وعقب توقيع الاتفاق المثير للجدل مع السراج، قال أردوغان إن تركيا قد تنشر قوات لدعم حكومة الوفاق الليبية. كما قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين أمس الثلاثاء إن بلده قد يحتاج لصياغة مشروع قانون لإرسال قوات إلى ليبيا، وإن البرلمان يعمل على ذلك في الوقت الراهن.