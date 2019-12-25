في جنازة رئاسية.. الجزائريون يودعون قائد الجيش الفريق قايد صالح (صور وفيديو)

شيع الجزائريون، اليوم الأربعاء، جثمان الفريق أحمد قايد صالح، قائد أركان الجيش، الذي وافته المنية أمس الثلاثاء عن عمر ناهز 80 عاما.
وفي جنازة رئاسية وتفاعل شعبي واضح، ألقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، النظرة الأخيرة على جثمان الفريق أحمد قايد صالح، بحضورعدد من القادة والسياسيين.
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يلقي نظرة الوداع الأخيرة على جثمان قائد الجيش #أحمد_قايد_صالح#إرم_نيوز #القايد_صالح #Gaid_Salah pic.twitter.com/d6RBRFppE3
— إرم نيوز (@EremNews) December 25, 2019
وجرت المراسم بقصر الشعب، في حضور كبار المسؤولين في الدولة وقادة الجيش الجزائري، مع توافد مواطنين إلى العاصمة لإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان الراحل.
وجاب الموكب الجنائزي عبر عربة مكشوفة، أكبر ميادين العاصمة الجزائر، من ساحة أديس أبابا مرورا بساحتي الفاتح مايو وجيش التحرير.
#عاجل | #قصر_الشعب
مواطنون يتوافدون إلى #مقبرة_العالية في انتظار موكب الراحل الفريق #قايد_صالح#Gaid_Salah pic.twitter.com/S6ExBqB5jB
— Ennahar Tv النهار (@ennaharonline) December 25, 2019
وتقرر -أيضا- تخصيص 4 عربات مكشوفة للصحفيين والمصورين لمرافقة الموكب الجنائزي، على أن تقام صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر مباشرة بمقبرة العالية التي ستشهد مراسم الدفن بمربع الشهداء.
وامتلأت منصات التواصل الاجتماعي بتفاعل مواطنين في العديد من المحافظات، كما حضر البعض إلى العاصمة لمرافقة الجثمان إلى مثواه الأخير.
صدقاتٌ تتهاطل عليه وهو لم يدفن بعد ..#قايد_صالح #قايد_صالح_في_ذمة_الله pic.twitter.com/iCOSGSc8Yb
— redhabobe (@redhaboobe) December 24, 2019
ومن المقرر أن تقام صلاة الغائب في عدة مساجد بالبلاد، عقب صلاة الظهر بالتوقيت المحلي، قبل مراسم الدفن في جنازة رسمية وشعبية هي الكبرى منذ رحيل الرئيس الأسبق هواري بومدين عام 1978.
قيادات المؤسسة العسكرية والقاء النظرة الاخيرة على جثمان فقيد الجزائر#قايد_صالح pic.twitter.com/rCOPPCBnR5
— علي بعلي???????????????????????????????????????????????? (@Wa9bTLZhvjx8xnS) December 25, 2019
وجاء رحيل قائد الجيش الجزائري عقب تنصيب الرئيس الجديد عبد المجيد تبون، في انتخابات رئاسية مثيرة كان للفريق أحمد قايد صالح دور بارز في تنظيمها قبل نهاية العام.