ليبيا.. مقتل شخصين في قصف استهدف سوقا للخضار قرب طرابلس‎

قتل شخصان، اليوم الثلاثاء، في قصف عشوائي استهدف سوقا للخضار شرق العاصمة الليبية طرابلس.
وقالت مصادر حقوقية لـ ”إرم نيوز“ إن رجلا وطفلا قتلا وأصيب العديد من السيارات عندما استهدف قصف مفاجئ منطقة بئر الأسطى بتاجوراء ”20“ كم شرقي طرابلس.
ونفت المصادر أن يكون القصف بفعل طائرات مغيرة، مشيرة إلى أن القصف كان بصواريخ وقذائف مورتر عشوائية.
وتعد منطقة بئر الاسطى بعيدة عن محاور القتال بين الجيش الوطني الليبي وميليشيات حكومة الوفاق في جنوبي طرابلس؛ الأمر الذي يضفي غموضا حول مصدر القصف.
وتداول نشطاء على مواقع التواصل صورا لآثار القصف.