ليبيا.. مقتل شخصين في قصف استهدف سوقا للخضار قرب طرابلس‎

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قتل شخصان، اليوم الثلاثاء، في قصف عشوائي استهدف سوقا للخضار شرق العاصمة الليبية طرابلس. وقالت مصادر حقوقية لـ ”إرم نيوز“ إن رجلا وطفلا قتلا وأصيب العديد من السيارات عندما استهدف قصف مفاجئ منطقة بئر الأسطى بتاجوراء ”20“ كم شرقي طرابلس. ونفت المصادر أن يكون القصف بفعل طائرات مغيرة، مشيرة إلى أن القصف كان بصواريخ وقذائف…