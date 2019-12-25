طرد السفير الفرنسي من جنازة أحمد قايد صالح بالجزائر (فيديو)

أقدم مشيّعون جزائريون، اليوم الأربعاء، على طرد السفير الفرنسي، كزافييه دريانكورت، من مراسم جنازة الفريق الراحل أحمد قايد صالح الرئيس السابق لأركان الجيش الجزائري الذي وافته المنية فجر الإثنين.

وأظهر شريط فيديو التقط من أمام الشارع الرئيسي المحاذي لقصر الشعب بأعالي العاصمة الجزائر، آلاف المحتجين وهم يطالبون قائد الدبلوماسية الفرنسية في الجزائر، بمغادرة المكان، بعدما أتى دريانكورت لإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان النائب السابق لوزير الدفاع الجزائري.

طرد السفير الفرنسي من جنازة أحمد قايد صالح في الجزائر طرد السفير الفرنسي من جنازة أحمد قايد صالح في الجزائر تم النشر بواسطة ‏Erem News إرم نيوز‏ في الأربعاء، ٢٥ ديسمبر ٢٠١٩

وأمام الضغط الجماهيري العارم؛ اضطر موكب السفير الفرنسي للابتعاد وسط غضب شعبي وترديد هتافات مناهضة لفرنسا التي ارتضت مواقف مثيرة للجدل من الحراك الشعبي، والأزمة السياسية، وفضّل الرئيس إيمانويل ماكرون ”عدم تهنئة“ نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، مكتفيا بجملة ”أخدت علما“ التي كررها وزيره للخارجية جان إيف لودريان.

وتتواصل مراسم إلقاء النظرة الأخيرة على جثمان أحمد قايد صالح في أجواء لم يحظ بها عسكري جزائري من قبل، في وقت يستمر الإنزال الشعبي لمواكبة الجنازة المرتقبة على الواحدة زوالا بالتوقيت المحلي.

وكانت الرئاسة الجزائرية أعلنت صباح الإثنين عن رحيل أحمد قايد صالح، إثر أزمة قلبية عن عمر ناهز 79 عاما.

وأقيمت جنازة رئاسية وشعبية مهولة للقائد العسكري الراحل، بعدما غصت مواقع التواصل الاجتماعي ببرقيات تعازٍ، وإشادات بجهوده الأمنية والسياسية في حقن دماء الجزائريين ومرافقتهم لانتخابات رئاسية جنبت بلادهم الفراغ الدستوري.