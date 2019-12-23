وزير الخارجية الإيطالي يكشف عن استعدادات لـ“مهمّة أوروبية“ في ليبيا

كشف وزير الخارجية الإيطالي ”لويغي دي مايو“، اليوم الإثنين، عن تحضيرات لـ“مهمة أوروبية إلى ليبيا“ بقيادة الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية جوزيف بوريل، رفقة وزراء خارجية دول أوروبية.

ونقلت وكالة ”آكي“ الإيطالية عن لويغي دي مايو قوله: إن ”الصراع الراهن في ليبيا يشبه ما شهدته سوريا منذ ثماني سنوات، حيث يتم تكرار نمط مشابه للنمط السائد في سوريا، ونشهد حربا أخرى بالوكالة تقلقنا“.

وأضاف: ”نحن نعمل بلا كلل. تواصلت في الساعات القليلة الماضية مع كل وزراء الخارجية المهتمين بهذه الأزمة.. الوزراء الأوروبيون وغيرهم“، كاشفا عن ”مهمة أوروبية في ليبيا بقيادة بوريل، إلى جانب وزراء خارجية الدول الرئيسية المتابعة للملف الليبي“.

وتابع دي مايو: ”علاوة على ذلك، نحن نعمل على مؤتمر برلين ونستمع إلى كل البلدان التي يمكن أن يكون لديها تأثير على الأطراف الليبية لتسمية أعضاء لجنة ما يسمى (المؤتمر الليبي-الليبي)، وهي مرحلة تسبق مؤتمر برلين“ الذي ستنظمه ألمانيا بالتعاون مع الأمم المتحدة.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإيطالي، أمام البرلمان الإيطالي، إنه متفائل بشأن الإعدادات الجارية لمؤتمر برلين الخاص بليبيا، والمقرر أن يعقد مطلع العام المقبل في ألمانيا.

وفي جلسة إحاطة برلمانية أمام مجلس النواب الإيطالي، عقب زيارته لليبيا، صرّح دي مايو: ”نحن متفائلون بالعمل المنجز في مجال التحضير لمؤتمر برلين، الذي سمح لنا بالتوصل إلى اتفاق من حيث المبدأ بشأن نص الاستنتاجات“.

وكان المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة تحدث عن مؤتمر دولي بشأن ليبيا أعلنت برلين فيما بعد عزمها على تنظيمه، يليه مؤتمر ليبي-ليبي، لكن لم يتم حتى الآن الإعلان عن موعد محدّد لمؤتمر برلين.