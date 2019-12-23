من هو اللواء شنقريحة القائد الجديد للجيش الجزائري بالنيابة؟

يعد اللواء سعيد شنقريحة قائد القوات البرية والقائد الجديد للجيش الجزائري بالنيابة، واحدا من مخضرمي المؤسسة العسكرية في البلاد، إذ شغل العديد من المناصب العسكرية.

وشنقريحة من مواليد أربعينيات القرن الماضي، في مدينة القنطرة التابعة لمحافظة بسكرة.

والتحق شنقريحة في بداية شبابه بالثورة الجزائرية، ونشط ضمن صفوف جيش التحرير، قبل أن يصبح ضابطا ساميا ويصعد في سلم الرتب العسكرية، وشارك في حروب العرب ضد إسرائيل بين عامي 1967 و1973.

وواصل شنقريحة عطاءاته في مختلف مراكز الجيش الجزائري، وكان ضمن النواة العسكرية الصلبة التي واجهت المتشددين، وتمت ترقيته إلى رتبة لواء عام 2003، وظل قائدا للناحية العسكرية الثالثة بمحافظة بشار في أقصى جنوبي غرب الجزائر.

واعتبارا من نهاية سنة 2018، كلف الراحل أحمد قايد صالح؛ شنقريحة، بقيادة القوات البرية التي تشكل 70% من قوات الجيش، وفي الـ23 من كانون الأول/ ديسمبر 2019، عين الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اللواء سعيد شنقريحة قائدا بالنيابة للجيش بعد وفاة أحمد قايد صالح.

ويتوقع مراقبو الشأن الجزائري أن يتم ترسيم شنقريحة قائدا دائما للجيش ونائبا لوزير الدفاع خلال المرحلة المقبلة.

وأعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، يوم الاثنين، عن وفاة نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح عن عمر ناهز 79 عاما، ليستلم شنقريحة المنصب فورا بالنيابة.

وقالت الرئاسة الجزائرية إن ”الرئيس عبدالمجيد تبون عين قائد القوات البرية اللواء سعيد شنقريحة رئيسا لأركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة، خلفا للراحل أحمد قايد صالح“.

وأعلن تبون، عن حداد وطني لمدة 3 أيام في عموم البلاد، و7 أيام بالنسبة لمؤسسة الجيش، إثر وفاة أحمد قايد صالح.

وباشرت السلطات العسكرية والأمنية إجراءات خاصة لإقامة جنازة رسمية، فيما لم يتحدد بعد مكان الدفن، إن كان في مقبرة ”العالية“ التي تحتضن جثامين كبار المسؤولين في الدولة، أم في مقبرة ”عنابة“ التي ترعرع وعاش فيها.

ونعت فعاليات محلية رحيل القائد العسكري البارز، مشيرة إلى ”دوره في مرافقة الحراك الشعبي ووقوفه إلى جانب شعبه، ومساهمته في تنظيم انتخابات رئاسية في ظروف حساسة“، على حد قولهم.