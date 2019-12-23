تقرير: خلافات بين قيس سعيد والنهضة تعرقل تشكيل الحكومة التونسية‎

كشف تقرير إخباري تونسي، اليوم الاثنين، عن تعثر مسار مشاورات تشكيل الحكومة التونسية بسبب خلافات حادة بين رئيس الجمهورية، قيس سعيد وحركة ”النهضة“ المكلفة دستوريا بتعيين رئيس الحكومة.

ونقل التقرير، الذي نشره موقع ”تونيسكوب“ بنسخته الفرنسية، عن النائب بالبرلمان عن حزب ”تحيا تونس“ مبروك كورشيد، أنّ الرئيس قيس سعيد كان يدفع باتجاه إشراك حركة الشعب والتيار الديمقراطي في الحكومة الجديدة باعتبارهما طرفين سياسيين قريبين من توجهاته ويمثلان ”النفس الثوري“، غير أن الفشل في إقناعهما بالمشاركة في الحكومة أدى إلى توتر في العلاقة بين الرئيس وحركة ”النهضة“.

ويأتي الكشف عن هذه الخلافات بعد إعلان حركة ”الشعب“ والتيار الديمقراطي الأحد، رسميا رفضهما المشاركة في الحكومة التي يسعى الحبيب الجملي إلى تشكيلها منذ نحو أربعين يوما.

وتحدث التقرير عن لقاء غير معلن كان قد جمع رئيس الجمهورية قيس سعيد برئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي الأسبوع الماضي، مباشرة بعد زيارة أداها سعيد إلى محافظة سيدي بوزيد، بالوسط التونسي، في الذكرى التاسعة لاندلاع الثورة.

وأشار إلى أن اللقاء الذي لم يُعلن عنه تناول سبل إشراك حركة الشعب والتيار الديمقراطي في الحكومة الجديدة، وهو ما ظهر من خلال المنعرج الذي شهدته مشاورات تشكيل الحكومة طيلة الأيام الثلاثة التي تلت اللقاء.

واعتبر كورشيد الذي شغل سابقا منصب وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية أن حركة النهضة هي التي تتخذ جميع القرارات الخاصة بتشكيل الحكومة، وأن الجملي ”ليس سوى واجهة“، بحسب تعبيره.