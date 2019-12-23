مصدر: السفينة التركية الموقوفة في ليبيا لا تحمل معدات عسكرية

أعلن مصدر عسكري ليبي عن أن السفينة التي تم قطرها إلى ميناء رأس الهلال التابع للبحرية الليبية، لا تزال تحت سيطرة القوات البحرية، وتم التحفظ على طاقمها داخل مقر خاص بالوحدة البحرية بالميناء.

وقال المصدر لـ“إرم نيوز“، إن ”السلطات العسكرية أبقت على رُبَّان السفينة ومهندس الاتصالات على متن السفينة، وتم ايداع بقية الطاقم في الحجز التابع للسرية البحرية بميناء رأس الهلال“.

وبحسب المصدر ذاته، فإن ”حمولة السفينة عبارة عن بضائع مدنية ولا يوجد على متنها أي مواد عسكرية أو ذخائر أو مواد يمكن استعمالها عسكريا“، مبينا أنها ”كانت في طريقها لميناء الإسكندرية بمصر“.

وحول أسباب القبض على السفينة، أفاد المصدر بأن ”المنطقة التي تم تحديدها ضمن إطار اتفاقية تركيا مع حكومة الوفاق يمنع الدخول إليها إلا بعلم مسبق والتنسيق مع قيادة الجيش الليبي والسلطات المعنية في شرق البلاد“.

يذكر أن الناطق باسم القيادة العامة للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، أوضح في تصريح صحفي الأحد، أن ”السفينة التركية التي تحمل علم غرينادا خرجت من مالطا باتجاه الإسكندرية، لكنها اخترقت المياه الإقليمية الليبية دون اتصال مع السلطات الليبية“.