حكومة الوفاق ترفض مهلة الجيش الليبي لانسحاب مليشيات مصراتة من طرابلس

أعلنت حكومة الوفاق الليبية، الأحد، رفضها للمهلة التي حددها الجيش الوطني الليبي لانسحاب مليشيات مصراتة من مدينتي طرابلس وسرت، غربي البلاد.

وقال مصطفى المجعي، الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية ”بركان الغضب“ التابعة لحكومة الوفاق، إن مليشيات مصراتة أعلنت حالة النفير واختارات المواجهة وصد هجوم الجيش.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن الناطق باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، أن قوات الجيش مددت مهلة الانسحاب لقوات مصراتة من طرابلس وسرت، 3 أيام أخرى، تنتهي الأربعاء المقبل.

والجمعة، توعد المسماري باستمرار قصف مدينة مصراتة يوميا بالغارات الجوية، في حال لم تنسحب قوات المدينة من طرابلس وسرت، في مدة 3 أيام كان من المفترض أن تنتهي مساء الأحد، قبل أن يعلن المسماري عن تمديد المهلة.