البرلمان المغربي يؤجل التصويت على قانون ترسيم الحدود البحرية

أجل البرلمان المغربي التصويت على القانونين المتعلقين بالمنطقة الاقتصادية الخالصة و بترسيم الحدود البحرية للمملكة، اللذين كانا مبرمجين لجلسة يوم الاثنين 23 ديسمبر.

وذكر موقع ”الصحراء زووم“ استنادا إلى مصدر مطلع ، أنه تم حذف القانونين من لائحة النصوص الجاهزة للتصويت في آخر لحظة.

ورجح المتابعون أن يكون لهذا التأجيل علاقة بالموقف الاسباني من القرار ، خصوصا أن وزير الخارجية ناصر بوريطة طلب من البرلمان إخراج القانونين في أقرب وقت، بعدما صوتت لجنة الخارجية يوم الاثنين الماضي في مجلس النواب على المشروعين ،اللذين يبسطان السيادة المغربية عل الأقاليم الجنوبية.

وقالت الوزارة الإسبانية في بيان أصدرته يوم الثلاثاء الماضي ،إنها أخذت علما بمصادقة اللجنة على مشروعي القانونين، وأن ترسيم المغرب لحدوده البحرية، أمر يعني -كذلك- إسبانيا، وهو ما يتطلب اجتماعات ثنائية مع الرباط حول ذلك واتفاقا مشتركا.

وكانت صحيفة ”البايس“ قد أوردت أن المسؤولين الأسبان ينظرون بتوجس كبير لهذه الخطوة، غير أنهم يأملون في فتح مفاوضات مع المغرب، فيما عبرت بعض الأحزاب الاسبانية عن رفضها التام

كما تناقلت وسائل الإعلام الإسبانية تصريحا لرئيس الحكومة المحلية لجزر الكاناري ”انخل فيكتور توريس“، حذر فيه المغرب من أي اعتداء على المياه الإقليمية للجزر الإسبانية .