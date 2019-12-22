الجيش الليبي يقول إنه رصد طائرة مدنية تنقل عتادا عسكريا من تركيا إلى مصراتة 

أعلن الجيش الوطني الليبي في بيان اليوم الأحد، أنه رصد طائرة مدنية بوينج، قامت بنقل عتاد عسكري، من مدينة اسطنبول التركية، إلى مدينة مصراتة قرب العاصمة الليبية.

وحذر البيان الذي تلاه الناطق باسم الجيش، اللواء أحمد المسماري شركات النقل الجوي من نقل الأسلحة باستخدام الطائرات المدنية، مشيرا إلى أن ”القوات الجوية لن تتردد في إسقاط أو استهداف الطائرات التي تقوم بإدخال الأسلحة“.

من جهة أخرى أفاد البيان أن القيادة العامة للجيش الليبي ”قامت بتمديد مهلة أعلنتها في وقت سابق لمسلحي مصراتة، لمغادرة طرابلس وسرت لثلاثة أيام إضافية تنتهي يوم الأربعاء القادم“.

وقال المسماري: ”التمديد جاء بناء على اتصالات من شخصيات وقيادات وطنية في مصراته بالقيادة العامة للجيش الليبي.. القيادة العامة رفضت طلبا بالتمديد لمدة أسبوع“.