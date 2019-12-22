أردوغان: تركيا ستزيد من الدعم العسكري لليبيا إذا اقتضت الضرورة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، أن تركيا ”ستزيد من الدعم العسكري لليبيا، إذا اقتضت الضرورة، وستدرس الخيارات الجوية والبرية والبحرية‎“.

وقال أردوغان، إن تركيا ”لن تتراجع على الإطلاق عن اتفاقاتها البحرية والأمنية المبرمة مع ليبيا“. ‎

وكان أردوغان يتحدث في مناسبة في إقليم قوجه إيلي في شمال البلاد.

وجاءت تصريحات أردوغان، في وقت كشفت فيه السلطات التركية في وقت سابق اليوم، أنها تتابع عن كثب التطورات بشأن المواطنين الأتراك الذين كانوا ضمن طاقم السفينة، التي أعلن الجيش الليبي مساء أمس ضبطها، وتخضع حاليا للتفتيش للتأكد من حمولتها.