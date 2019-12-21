تونس.. الوزراء المغادرون يخططون لإعادة التموقع في مناصب ”حساسة“

بدأ عدد من الوزراء في حكومة تصريف الأعمال في تونس التخطيط لمرحلة ما بعد انتهاء مهامهم الوزارية، مع اقتراب تشكيل الحكومة الجديدة ومباشرتها مهامها، ويسعى الوزراء المغادرون إلى التموقع في مناصب حسّاسة في الدولة.

واعتبرت تقارير إخبارية السبت أنّ هناك نية لـ ”تبادل المواقع“ بين مسؤولين في مؤسسات عمومية سيتم تعيين البعض منهم وزراء في الحكومة الجديدة، وبين الوزراء المغادرين الذين سيتم إلحاقهم بمواقع حساسة خصوصا في المؤسسات المالية.

وقال تقرير نشره موقع ”الشارع المغاربي“ إنّ ما سماه ”موسم تقاسم الغنائم بين الخارجين من الحكومة والداخلين إليها انطلق بشكل جلي“ موضحا أن ”عددا من الوزراء وكتاب الدولة السابقين فيها يسعون إلى تقلد مناصب خصوصا بالمؤسسات العمومية وأساسا في المؤسسات المالية والبنوك لسببين أولهما الأجور العالية للمديرين العامين وكبار المسؤولين فيها والثاني رغبة حركة ”النهضة“ في إحكام القبضة على المنظومة المالية كأحد السبل المحورية للتمكين والحكم بعيدا عن مسائل الكفاءة والاستحقاق“ وفق قوله.

وأضاف التقرير نقلا عن مصدر وصفه بأنه ”قريب من مواقع القرار الاقتصادي“ أن العديد من وزراء وكتاب الدولة لدى الحكومة المغادرة ستتم إعادة استعمالهم في مواقع حساسة بالمنشآت العمومية وخاصة المالية منها، والتي يصل عددها إلى أكثر من 100 مؤسسة عمومية يعاني جلها من صعوبات كبرى.

وأكد أن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال رضا شلغوم الذي ارتبط اسمه لدى المتابعين للشأن الاقتصادي في البلاد بإدراج شركة “اسمنت قرطاج” في البورصة – وهي شركة محل إجراءات عدلية منذ أعوام – لما كان رئيسا لهيئة السوق المالية بداية 2008 من بين الوزراء المزمع تنصيبهم في مواقع قرار حساسة مستقبلا، رغم أن ممثل صندوق النقد الدولي في تونس أكد أن قطع التمويلات عن تونس أصبح في حكم المؤكد في ظل غموض سياستها المالية وفشلها، خلافا لما يقوله الوزير الذي تحدث عن إنقاذ المالية العمومية واصلاحها بما يمكن من تحسين عيش ظروف التونسيين.

ونبّه التقرير إلى مسألة تُعدّ خطيرة وهي إقدام بعض الأطراف السياسية بالتعاون مع بعض وسائل الإعلام على نشر الإعلان عن تسميتها في مواقع مالية وبنكية متقدمة استباقا للتعيينات المنتظرة دون وجود أي بلاغات رسمية، في هذا المستوى، ما يُعدّ فرضا لأمر واقع.

وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس قدم استقالته من منصبه لتوّلي خطة المدير التنفيذي للوكالة الجامعية للفركوفونية ومقرها مونتريال بكندا.

وقالت الوزارة في بيان توضيحي إنه إثر استقالة خلبوس من منصبه، تسلّم وزير التربية حاتم بن سالم مقاليد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وتُدار خمس وزارات في تونس بالنيابة أو يتم إلحاق حقائبها بحقائب أخرى ويتولى أكثر من وزير مناصب وزارية في قطاعات مختلفة مثل السياحة والنقل والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي والمالية والاستثمار والتعاون الدولي، ما أثار تساؤلات عن طريقة تسيير مثل هذه الوزارات في هذه المرحلة الانتقالية.