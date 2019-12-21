رئيس الحكومة التونسية المكلف: التشكيلة الوزارية أمام البرلمان الأسبوع المقبل

قال رئيس الحكومة التونسية المكلّف الحبيب الجملي اليوم السبت، إنّه سيعرض التشكيل الوزاري الجديد على البرلمان الأسبوع المقبل؛ لنيل الثقة.

وأضاف الجملي، في تصريح إعلامي، أنّ المشاورات انتهت بالتوافق بين أربعة أحزاب لتشكيل الحكومة الجديدة هي ”النهضة، وتحيا تونس، والشعب، وحزب التيار الديمقراطي“.

وأشار إلى أنّ هذه الأحزاب اتّفقت على النقاط التي شكلت خلافًا خلال الفترة الماضية، من أثناء جلسات نقاش ساهمت في تقريب وجهات النظر.

وعقد الحبيب الجملي مساء السبت في قصر الضيافة بقرطاج، جلسة مشاورات مع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، ورئيس حركة تحيا تونس يوسف الشاهد، ورئيس حزب التيار الديمقراطي، محمد عبو، ورئيس حركة الشعب زهير المغزاوي.

وكانت حركة النهضة الإسلامية الفائزة في الانتخابات التشريعية قد اختارت الحبيب الجملي لتشكيل الحكومة، والذي كلفه الرئيس قيس سعيد بقيادة مشاورات مع الأحزاب.