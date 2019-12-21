جزائريون يطالبون الرئيس المنتخب بإعادة النظر في التقسيم الإداري الجديد (صور)

نظم مئات الجزائريين، اليوم السبت، وقفات احتجاجية تطالب الرئيس المنتخب عبدالمجيد تبون بإعادة النظر في التقسيم الإداري الجديد الذي أقرته حكومة نور الدين بدوي.

ورفع المحتجون لافتات منددة بالتقسيم الإداري، واعتبروه من ”مخلفات العصابة (النظام السابق)“، على حد وصفهم.

شارك في الوقفات التي أقيمت في عدة بلديات حدودية عدد من الممثلين المحليين، وسكان البلدات، وطالبوا الرئيس عبد المجيد تبون بمراجعة التقسيم المثير للجدل.

وأعلنت حكومة رئيس الوزراء المقال نور الدين بدوي عن تقسيم إداري جديد، تم بموجبه استحداث تسع محافظات جديدة، ما قفز بمجموع محافظات الجزائر إلى 57 محافظة.