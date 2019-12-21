الرئيس الجزائري المنتخب يبدأ اختيار طاقمه الرئاسي

شرع الرئيس الجزائري المنتخب عبد المجيد تبون، اليوم السبت، في تعيين طاقمه على مستوى رئاسة الجمهورية، في انتظار الكشف عن تشكيلة الحكومة.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية، عن مصالح الرئاسة، بأن تبون ”عيّن محمد الأمين ميساعيد، أمينا عاما لرئاسة الجمهورية“.

وشغل ميساعيد، منصب مدير الحملة الانتخابية لتبون، كما عمل مديرا لديوانه لدى توليه رئاسة الوزراء عام 2017.

كما عيّن تبون، نور الدين عيادي، مديرا لديوان رئاسة الجمهورية، وفق المصدر نفسه.

وشغل عيادي، منصب الأمين العام للرئاسة، منذ تولي عبد القادر بن صالح، الرئاسة المؤقتة للبلاد أبريل/ نيسان الماضي، إلى غاية انتخاب تبون رئيسا في 12 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وعيادي، دبلوماسي تولى مهام سفير بلاده في مالي وروما، ثم أمينا عاما لوزارة الشؤون الخارجية، قبل أن ينتقل إلى رئاسة الجمهورية أمينا عاما، عقب استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وينتظر أن تتواصل تعيينات تبون، في المناصب العليا برئاسة الجمهورية، وخاصة منصبي كاتب الدولة ومدير التشريفات.

وأعلن تبون، عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية، أن أصعب مهمة تنتظره هي تشكيل الحكومة، ووعد بمفاجآت تتعلق بتعيين شباب دون سن الثلاثين، في مناصب وزارية.