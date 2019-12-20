الجيش الليبي يصفّي 19 عنصرًا من الميليشيات في سرت

أعلن الجيش الوطني الليبي، مساء يوم الجمعة،عن مقتل نحو 19 عنصرا من الميليشيات المسلحة في غارات مكثفة استهدفت محيط مدينة سرت الليبية، مشيرا إلى أنّ القتلى يحملون جنسيات مختلفة.

وأشار الناطق باسم القيادة العامة للجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي، ”فيسبوك“، إلى أن من بين القتلى إرهابيين يحملون الجنسية السورية.

وقال المسماري، ”19 قتيلا من المليشيات الإرهابية إثر غارة جوية على مواقعهم في منطقة بوهادي بمحيط مدينة سرت منهم 11 إرهابيًا يحملون الجنسية السورية“.

بدورها، أقرّت غرفة عمليات قوة حماية وتأمين سرت التابعة لحكومة الوفاق بمقتل 5 من عناصرها في غارة جوية على دورية للقوة.

و في تطوّر آخر، دمّر سلاح الجو التابع للجيش الوطني الليبي، مساء الجمعة مجموعة مسلحة موالية لحكومة الوفاق بعد ما حاولت التحرك من مسلاتة باتجاه الداوون شرق مدينة ترهونة الليبية.

كما قصف سلاح الجو مواقع وآليات المجموعات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق غرب مسلاتة في مناطق الواتة والبركات إثر فرارها بعد محاولة تسلل فاشلة إلى منطقة الخضراء بترهونة.

وأكدت مصادر محلية، أن منطقة الداوون شرق ترهونة أصبحت تحت سيطرة القوات المسلحة الليبية، مشيرة إلى أنّه تمّ اعتقال بعض عناصر المجموعات المسلحة.

كما أفادت المصادر، أن القوات المسلحة سيطرت على منطقة كريش وتتقدم نحو المجموعات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق في مسلاتة.