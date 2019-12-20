الجزائر ..تعيينات جديدة في القصر الرئاسي والتلفزيون الحكومي

عين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ليل الجمعة/السبت، مدير حملته الانتخابية محمد الأمين مساعيد أميناً عاماً لرئاسة الجمهورية.
كما عين الرئيس الجديد أيضا 3 مسؤولين آخرين بالقصر الرئاسي، بينهم نور الدين العيادي مديراً لديوان الرئاسة وسكرتيراً خاصاً ومديراً التشريفات.
ومست التغييرات المفاجئة مديرية التلفزيون الجزائري الرسمي، حيث جرى تعيين مدير أخبار جديد هو محمد لمين بوفناية بدلاً ليوسف صحراوي.
وجاءت التعيينات الجديدة بعد أقل من 48 ساعة من تنصيب عبد المجيد تبون رئيسًا للبلاد، عقب انتخابات رئاسية مثيرة جرت في 12 كانون الأول/ديسمبر الجاري.