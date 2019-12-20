أردوغان يهاجم ”فاجنر“.. علاقة تركيا وروسيا تتوتر بسبب الملف الليبي

يبدو أن أشهرًا من الصفاء في العلاقات بين تركيا وروسيا ستتعكر؛ بسبب الخلاف الذي بدأ يطفو على السطح حول الموقف المتعارض مما يجري في ليبيا.

وخرجت روسيا اليوم عن صمتها حيال الموقف من نية أنقرة إرسال قوات تركية إلى ليبيا استجابة لرغبة حكومة الوفاق الليبية، وقالت موسكو إنها تبدي قلقها البالغ من تلك الخطوة.

ولم تكتف موسكو بذلك، وقالت بصراحة غير معهودة، إن الاتفاق الأمني بين تركيا والحكومة التي يرأسها فايز السراج ”يثير تساؤلات كثيرة“.

لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان أكثر حدة في اتهامه روسيا مباشرة بمساندة ”مرتزقة“ يتبعون لها في ليبيا، مما يرشح أن يعمق الخلاف بين أنقرة وموسكو، التي أجلت لقاء بين زعيمي البلدين إلى الشهر المقبل.

وذكرت محطة ”إن.تي في“، اليوم الجمعة، نقلًا عن أردوغان، قوله إن ”تركيا لا يمكن أن تلزم الصمت حيال مرتزقة مثل مجموعة فاجنر التي تساندها روسيا، وتدعم خليفة حفتر في ليبيا“.

وقال أردوغان: ”إنهم يعملون حرفيًا كمرتزقة لصالح حفتر في ليبيا عبر المجموعة المسماة فاجنر“.

واستكمل: ”هذا هو الوضع ولن يكون من الصواب أن نلزم الصمت في مواجهة كل هذا. فعلنا أفضل ما يمكننا حتى الآن وسنواصل ذلك“.

وقبل قليل من تصريحات أردوغان، نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن مصدر بوزارة الخارجية، قوله إن موسكو قلقة بشدة من احتمال إرسال تركيا قوات إلى ليبيا.

وقالت حكومة الوفاق الليبية، أمس الخميس، إنها صدقت على اتفاق للتعاون الأمني والعسكري مع تركيا، في محاولة لإنهاء هجوم مستمر منذ شهور على طرابلس.

ويأتي التعبير عن هذه المواقف المتباينة بين الطرفين بعد يوم من إعلان حكومة الوفاق أنها صادقت على اتفاقية أمنية وعسكرية بين أنقرة وطرابلس؛ مما يفتح المجال لمساعدة عسكرية تركية محتملة.