الجيش الليبي يمهل ميليشيات مصراتة 3 أيام للانسحاب من طرابلس وسرت

توعد المتحدث باسم القيادة العامة، ”للجيش الليبي“، اللواء أحمد المسماري، باستهداف مدينة مصراتة يوميًا بالغارات في حال عدم انسحاب ميليشياتها خلال مهلة 3 أيام من مدينتي طرابلس وسرت.

وتعهد اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي في بيان عسكري بأنه لن يتم استهداف المنسحبين من طرابلس وسرت إلى مصراتة، إذا التزموا خلال المهلة التي تنتهي الأحد المقبل بما طلبه الجيش.

بيان هام من القيادة العام بيان هام بخصوص عمليات عسكرية في مدينة مصراته تم النشر بواسطة ‏الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية‏ في الخميس، ١٩ ديسمبر ٢٠١٩

كما أعلن المسماري أن مقاتلات سلاح الجو التابع للقيادة العامة نفذت ”عملية استهداف نوعية بعدة غارات جوية على عدة مواقع عسكرية في مصراته تم استخدامها لتخزين الأسلحة والمعدات العسكرية التركية من قبل مليشيات حكومة الوفاق المزعوم التي أكدت الليلة ارتهانها الكامل وتبعيتها المطلقة لحكومة تركيا”.