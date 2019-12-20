الجيش الليبي يرد على طلب حكومة الوفاق تدخلًا تركيًا بقصف مصراته

قصفت مقاتلات تابعة للجيش الليبي، أهدافًا عسكرية في مدينة مصراته الليبية في الساعات الأولى لصباح يوم الجمعة.

وقالت القيادة العامة للجيش إن القصف ”جاء رداً على إعلان حكومة الوفاق المزعومة طلب الدعم اللوجستي والفني من تركيا“.

وأوضحت القيادة في بيان أن ”مقاتلات سلاح الجو الليبي نفذت الليلة عملية استهداف نوعية، بعدة غارات جوية على عدة مواقع عسكرية في مصراته، تم استخدامها لتخزين الأسلحة والمعدات العسكرية التركية من قبل مليشيات حكومة الوفاق المزعومة، التي أكدت الليلة ارتهانها الكامل وتبعيتها المطلقة لحكومة تركيا“.

وأشار البيان إلى أنه ”نتج عن عملية الاستهداف، تدمير كامل قدرات العدو في عدة مواقع عسكرية في مصراته، ونتج عنها انفجارات متتالية دلت على حجم المخزون العسكري التركي فيها، وقد عادت مقاتلاتنا لقواعدها سالمة“.

وكانت مصادر سياسية ليبية مقربة من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أكدت لـ“إرم نيوز“ أن ”مجلس الوزراء وافق بالإجماع على طلب المساعدة الفنية واللوجيستية من تركيا وبريطانيا“.