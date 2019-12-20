وسط خلافات حادة.. استقالة نائبين من كتلة ”ائتلاف الكرامة“ بالبرلمان التونسي

قدم النائبان في البرلمان التونسي، راشد الخياري وميلاد بن الدالي، استقالتهما من كتلة ائتلاف الكرامة، بعد خلافات حادة داخل الكتلة.

وخرج الخلاف القائم داخل كتلة ائتلاف الكرامة للعلن، عبر تدوينة نشرها القيادي في الائتلاف عماد دغيج، اتهم فيها النائب راشد الخياري، بشن حملة تشويه ضده.

وأضاف عماد دغيج في تدوينته، أن ”الصفحة التي يديرها راشد الخياري على موقع فيسبوك، تقوم أيضا بتشويه صورة الناطق الرسمي لائتلاف الكرامة، سيف مخلوف“.

ورد الخياري عبر تدوينة نشرها على صفحته في فيسبوك، هدد فيها بـ“قطع لسان عماد دغيج والانتقام منه“.

وبعد ساعات من تبادل الاتهامات عبر التدوينات، قدم الخياري استقالته من كتلة ائتلاف الكرامة، إلى مكتب مجلس نواب الشعب، دون توضيح الأسباب.

وبعد ذلك بساعات قليلة، قدم النائب ميلاد بن الدالي استقالته من كتلة ائتلاف الكرامة، وأيضًا دون توضيح الأسباب الحقيقية التي دفعته لذلك.

يذكر أن ائتلاف الكرامة يعيش صراعات داخلية منذ فترة، بسبب اختلاف في وجهات النظر بين نواب يرغبون في المشاركة بالحكومة التونسية المقبلة ونواب يدفعون في سياق الانضمام إلى صف المعارضة البرلمانية.