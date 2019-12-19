الرئيس الجزائري يعين وزير الخارجية على رأس الحكومة مؤقتًا ويقيل وزير الداخلية 

عين الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم الخميس، وزير الخارجية صبري بوقادوم، رئيس حكومة بالنيابة، خلفًا لنور الدين بدوي، الذي قدم استقالته من رئاسة الحكومة.

وأنهى تبون مهام وزير الداخلية صلاح الدين بدوي، وعين كمال بلجود وزير الإسكان بديلًا عنه، في حكومة تصريف الأعمال التي أمرها بمواصلة المهام إلى غاية تشكيل حكومة جديدة.

ورأى مراقبون أن الرئيس الجديد، ”بدأ في تلبية أهم مطالب الحراك الشعبي، من خلال عزل الوزير دحمون، الذي هاجم قبل أيام نشطاء جزائريين ووصفهم بالمرتزقة والمثليين، ما خلف موجة استياء حادة، فجرت مظاهرات شعبية؛ للمطالبة برحيل وزير الداخلية“.

ولم تتحدد بعد معالم الحكومة الجزائرية القادمة، حيث يراهن تبون على تعيين شباب في مناصب وزارية، بحسب تصريحات سابقة له فور انتخابه رئيسًا للبلاد.