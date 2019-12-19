حكومة الوفاق الليبية توافق على تفعيل مذكرة التفاهم الأمنية مع تركيا

قالت حكومة الوفاق الليبية في بيان، اليوم الخميس، إنها“وافقت على تفعيل مذكرة التفاهم للتعاون الأمني والعسكري مع تركيا“، ولم يذكر البيان مزيدًا من التفاصيل.

وكانت مصادر سياسية ليبية مقربة من المجلس الرئاسي قد أكدت لـ“إرم نيوز“ أن مجلس وزراء حكومة الوفاق ”وافق بالإجماع على طلب المساعدة الفنية واللوجيستية من تركيا وبريطانيا“.

وعللت صدور قرار الموافقة الآن بأن“الظروف نضجت لاتخاذ خطوات ومواقف حازمة وحاسمة“، وفق تعبير المصادر.

وفي وقت سابق، اشترط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إرسال قوات تركية إلى طرابلس بطلب حكومة الوفاق ذلك.

وتعرّض رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج لضغوط عديدة من سياسيين وأعضاء في المجلس الأعلى للدولة وقادة محاور لطلب التدخل العسكري التركي منذ بدء قائد الجيش الوطني الليبي هجومه الأخير وتحديده ساعة الصفر لتحرير العاصمة قبل أسبوع من الآن.

والشهر الماضي، وقّعت حكومة الوفاق مع تركيا، مذكرتي تفاهم في المجالين الأمني والبحري، أثارتا جدلًا واسعًا.