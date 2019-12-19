برلمانية تونسية للغنوشي: مرحبًا بك في عالم الجريمة

شهدت الجلسة العامة للبرلمان التونسي، اليوم الخميس، حالة من الفوضى والتشنّج وسط اتهامات لرئيس حركة ”النهضة“ الإسلامية، راشد الغنوشي، بالسعي إلى تشكيل ”إدارة موازية“ لمجلس النواب.

وهاجم النائب عن الكتلة الديمقراطية، منجي الرحوي، في مداخلته بشدّة، رئيس البرلمان راشد الغنوشي، واتهمه بالقيام بتعيينات وعقود عمل اعتبرها تهدّد حيادية إدارة البرلمان، ومن شأنها خلق ما وصفه بـ ”مكتب مجلس مواز“ لإدارة البرلمان.

من جانبها، هاجمت النائب عن حزب ”التيار الديمقراطي“، سامية عبو، اليوم بشدة رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، خلال الجلسة العامة المخصصة للإعلان عن تركيبة اللجان البرلمانية.

وانتقدت عبو خلال مداخلتها في الجلسة العامة، التعيينات التي قام بها الغنوشي في مجلس النواب ”ما اقترفته بهذه التعيينات يدخل في عالم الجريمة، فمرحبًا بك في عالم الجريمة الذي دخلته من الباب الكبير“، وفق قولها.

وتوجهت عبو بالقول للغنوشي الذي ترأس الجلسة ”أنت صنعت إدارة موازية في البرلمان“، مضيفة أن التعيينات التي قام بها لا تندرج ضمن الإدارة ولا ضمن مكتب المجلس.

وأكدت أن الفصل الـ 57 ينص على أن ”أعضاء مكتب مجلس النواب هم من يتولون مساعدة الرئيس في أداء مهامه كل في حدود اختصاصه، وأنه إذا أراد رئيس المجلس الاستعانة ببعض المستشارين الخاصين به في مسائل إدارية أو قانونية مثلًا، فلا مشكل في ذلك، أما أن تتم تعيينات تحت غطاء مستشار، وهو الآن نفسه يضطلع بخطة إدارية دون أن يكون موظفًا ودون انتداب، فهذا يعتبر إدارة موازية“.

وأضافت عبو أن رئيس البرلمان عين مكلفًا بالشؤون البرلمانية، والحال أن هناك نائبًا مساعدًا، كما أنه قام بتعيين مكلف بالعلاقات الدولية، في حين أنه يوجد اثنان من المديرين المكلفين بها، إضافة إلى أنّه قام بتعيينات في البروتكول والاتصال والعلاقات الدبلوماسية ورئيس الديوان، كما تمّ تعيين رئيس مكتب، بل وصل الأمر به إلى إضافة مصوّر رابع، والحال أنه يوجد 3 مصورين.

من جانبه، طالب النائب عن كتلة حزب ”الدستوري الحر“، كريم كريفة باسم الكتلة، بإجراء تدقيق في التعيينات التي وصفها بأنّها ”مخالفة لمبدأ حياد الإدارة“، وتهدف إلى التركيز على ”إدارة موازية“، وفق قوله.

في المقابل، أكد رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، على قانونية كل العاملين في البرلمان، نافيًا وجود أي شخص مخالف للقانون.

من جهته، قال النائب عن كتلة حركة ”النهضة“ الإسلامية، سمير ديلو، إن طرح مسألة التعيينات في الجلسة العامة البرلمانية، هي مسألة سياسية بالأساس، خاصة أنه لم يتم طرح الموضوع مع رؤساء البرلمان السابقين.

بدورهما، اعتبر النائبان يمينة الزغلامي ونور الدين البحيري، أنّ تعيين مستشارين من خارج مجلس النواب هو أمر قانوني، وشدّدا على أنه يحق لرئيس البرلمان وكافة المسؤولين الكبار في الدولة، تعيين من يرون فيهم الكفاءة، معتبرين أن الجدل القائم هو جدل سياسي بامتياز.