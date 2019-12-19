سامي الفهري.. كيف أحكم شاب مغمور سيطرته على الإعلام التونسي؟ (فيديو)

عرض فيلم وثائقي من إعداد ”إرم نيوز“ مراحل صعود الصحفي التونسي سامي الفهري اللافت في مجال الإعلام ببلاده، وكيف انتقل من شاب مغمور يعمل مذيعًا في الإذاعة الرسمية إلى صانع القنوات التلفزيونية الأكثر مشاهدة في البلاد.

وبين الوثائقي طريق الفهري السريع إلى تأسيس إمبراطورية إعلامية كبيرة، بواسطة علاقات مالية متشعبة وغامضة مع شركاء أجانب، ومحلّيين بينهم بلحسن الطرابلسي؛ صهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، والسياسي سليم الرياحي.

ويتطرق العمل إلى تفاصيل تورّط إمبراطور الإعلام التونسي مع الجهاز القضائي، وتكرار اعتقاله وإصدار المذكرات المتتالية لإيداعه السجن، وصراعه السياسي مع أحزاب تونسية.

وتحدث خبراء وشركاء ومقربون من الفهري عن استهداف الرجل من قبل سياسيين وخصوم، فضلا عن شبح الماضي الذي يطارده.