التحركات العسكرية التركية في ليبيا تثير مخاوف التونسيين

أبدت أوساط سياسية وأمنية في تونس ارتيابها من الوجود التركي في ليبيا، مؤكدة أن هناك مخاوف حقيقية من أن تفتح مذكرة التفاهم بين أنقرة وحكومة ”الوفاق“ الوطني الليبية، الباب أمام تهديد الأمن القومي التونسي.

وقال خبراء أمنيون إنّ هذه المخاوف مردّها خطورة مذكرة التفاهم التي تقوض جهود المجتمع الدولي لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية.

واعتبر الخبير عادل المرزوقي في حديث لـ ”إرم نيوز“ أنّ مذكّرة التفاهم ستمكّن أنقرة من بسط نفوذها على الجانب الليبي الذي سيمثّل الحلقة الأضعف في تطبيق هذه المذكرة، مشيرًا إلى أنه ”كلّما ضعف الموقف الليبي أثّر ذلك سلبيًا على تونس، التي يُعدّ أمنها وسلامتها من أمن ليبيا وسلامتها“، بحسب قوله.

وأضاف المرزوقي أنّ هذه الاتفاقية ستفتح الباب مجدّدا أمام الدخول في سياسة المحاور، وقد تدفع تونس مرة أخرى إلى الاصطفاف وراء المحور التركي القطري، ما يعني أنّ الدبلوماسية التونسية ستكون أمام موقف صعب، مشيرًا إلى غموض الموقف التونسي وصمت وزارة الخارجية التونسية في التعاطي مع هذه الاتفاقية، رغم ما تثيره من مخاطر حقيقية على ليبيا وبلدان الجوار، بحسب تأكيده.

من جانبه، قال المحلل السياسي المتخصص في الشأن الأمني المنصف العمدوني لـ ”إرم نيوز“، إنّ التحفظات التي أبدتها دول الإقليم إزاء هذه الاتفاقية توحي بأنّ تداعياتها ستكون خطيرة على دول الجوار الليبي، خصوصًا من الجهة الجنوبية للمتوسط، موضحًا أنّ التقارير التي تحدثت عن تحركات عسكرية تركية وعن اعتزام أنقرة إنشاء قاعدة عسكرية والدفع بقوات خاصة نحو ليبيا كلها مؤشرات خطيرة وتبعث على القلق لدى الجانب التونسي.

وحذّر العمدوني من إقحام تونس فيما قال إنّها ”متاهات لا مصلحة لها فيها“، داعيًا السلطات التونسية إلى التعبير بشكل صريح عن الموقف الرسمي التونسي من مذكرة التفاهم بين أنقرة وحكومة السراج وإلى مصارحة الشعب التونسي بحقيقة تداعياتها.

من جانبه، اعتبر الباحث السياسي رافع الطبيب أن تونس ما تزال تراهن على ما وصفه ب“حصان خاسر“، أي حكومة الوفاق الليبية برئاسة فائز السراج، والتي انخرطت في عملية تحويل جزء من الأراضي الليبية إلى خنجر في خاصرة دول الجوار، وبخاصة منها تونس ومصر، بحسب قوله.

وحذّر الطبيب في تصريحات صحفية، من أن تونس ”ستكون مرة أخرى داخل مجالات عسكرية استراتيجية تخطط لها تركيا في المنطقة“، وأن ”أردوغان وبعد التوقيع على الاتفاقية المذكورة، لوّح بالدفع بقطع حربية بحرية إلى سواحل ليبيا، إلى جانب الإشارة إلى إمكانية إقامة قواعد عسكرية في غرب ليبيا“، معتبرًا أن ”حديثه عن إمكانية إرسال قوات عسكرية تركية لطرابلس، هو إعلان حرب في حوض البحر الأبيض المتوسط ستدفع تونس ثمنه غاليًا لأنها المتضرر الأول والأكبر من هذا الاتفاق، الذي سيهدد الأمن والسلم الدوليين في المنطقة“ وفق تأكيده.

وكانت حكومة الوفاق التي يرأسها فائز السراج قد وقّعت نهاية الشهر الماضي اتفاقية تفاهم مع أنقرة تقضي بترسيم الحدود البحرية وتنص على التعاون الأمني بين الطرفين، غير أنّ مراقبين أكدوا أنّ ليبيا هي الطرف المتضرر من هذه الاتفاقية التي تخدم المصالح التركية وترضي أطماع حكومة أردوغان لكنها ستعود بالوبال على الجانب الليبي وحتى على دول الجوار.

وقد أثارت الاتفاقية غضبًا واسعًا ومعارضة شديدة خصوصًا من جانب مصر، كما خلّفت في الداخل الليبي وفي الخارج دعوات إلى عدم الاعتراف بها وإلى عزل حكومة السراج عربيًا ودوليًا بسبب هذه الاتفاقية.