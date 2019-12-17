في ذكرى الثورة التونسية.. قيس سعيد يحذّر من ”مؤامرات تحاك في الظلام“ (فيديو)

حذّر الرئيس التونسي قيس سعيد مساء الثلاثاء، مما قال إنّها مناورات و“مؤامرات تحاك في الظلام“، متعهّدًا بتحقيق أهداف الشباب العاطل عن العمل، و القضاء على الفقر والبطالة و توفير التنمية للشعب التونسي.

جاء ذلك خلال زيارة الرئيس التونسي الجديد لمحافظة سيدي بوزيد التي شهدت اليوم الثلاثاء إحياء الذكرى التاسعة للثورة، وسط احتقان وغضب شعبي لافت على السلطات الحاكمة.

وقال قيس سعيد، في كلمة ألقاها بـ“سيدي بوزيد“، إنه سوف يحقق مطالب وإرادة الشعب كاملة رغم “مناورات المناورين والمؤامرات التي تحاك في الظلام“.

وأكّد أن مطالب الشعب في “الحرية والكرامة الوطنية“ سوف تتحقق، مشددًا على أن “من يريد أن يعبث بالشعب التونسي هو واهم“.

وتابع: “كل يوم يفتعلون الأزمات، و حين قلت إنّ الشعب يريد فهو يعرف ماذا يريد، يبقى فقط أن نمكّنه من الآليات القانونية لتحقيق ما يريد“.

الرئيس قيس سعيد يحتفل بالثورة من مدينة الثورة سيدي بوزيد الرئيس قيس سعيد يحتفل بالثورة من مدينة الثورة سيدي بوزيد تم النشر بواسطة ‏تونس اليوم‏ في الثلاثاء، ١٧ ديسمبر ٢٠١٩

وأضاف سعيد موجهًا كلامه إلى أهالي المحافظة القول: “المؤسسات السياسية لا تعمل، ويحملونني المسؤولية، لقد آثرت أن أكون بينكم اليوم كما كنت في السابق، وسوف أكون بينكم مادام هناك قلب ينبض ونفس تتردد.. هناك مؤامرة وستتصدون لها، أنتم تعرفونهم بالاسم، وتعرفون من يقف وراءهم في الظلام“، وفق تعبيره.

من جانب آخر، أعلن قيس سعيد خلال زيارته، عن اعتماد تاريخ الـ17 من ديسمبر من كل سنة عيدًا وطنيًا للثورة في تونس، مشيرًا إلى أنه سيعود قريبًا إلى محافظة سيدي بوزيد للإعلان عن عدد من المشاريع، “حال تتوفر التمويلات“.

يأتي ذلك في وقت شهدت مدينة سيدي بوزيد مساء الثلاثاء حالة من الاحتقان خلال فعاليات إحياء الذكرى التاسعة لثورة 17 ديسمبر/كانون الأوّل 2010 بسبب غياب السلطات المركزية عن هذه المناسبة.

وقد استنكر عدد من المواطنين من أبناء المحافظة في شعارات رددوها خلال انطلاق الافتتاح الرسمي بما يحصل مما وصفوه بـ“ تجاهل ممنهج“ لهذه المناسبة رغم أهميتها.