وزير الخارجية الإيطالي يصل ليبيا للقاء عقيلة وحفتر والسراج

وصل وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، لويجي دي مايو، إلى ليبيا في زيارة بدأها في العاصمة طرابلس، وتقوده إلى منطقة الرجمة حيث مقر القيادة العامة للجيش الليبي، وأخيرًا طبرق (شرق) حيث مقر مجلس النواب الليبي.

ووفقا لوكالة ”آكي“ الإيطالية، فإنّ ”وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، الذي وصل صباحًا إلى طرابلس الغرب، سيلتقي رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج، وبعض المسئولين في حكومة الوفاق“.

وأشارت آكي إلى أنّ ”دي مايو سينتقل بعدها إلى الرجمة في بنغازي للقاء المشير خليفة حفتر. بينما ستكون المحطة الأخيرة للرحلة في طبرق، حيث يلتقي رئيس مجلس النواب عقيلة صالح“.

وذكرت الوكالة أنّ رئيس الدبلوماسية الإيطالية سيركز في مناقشاته على الصراع الدائر في البلاد، ومؤتمر برلين، وكذلك مذكرة الهجرة الموقعة مع ليبيا والقضايا المركزية الأخرى.